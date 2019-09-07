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Серена Уильямс — Бьянка Андрееску: прогноз Анны Чакветадзе на финал US Open

Серена Уильямс — Бьянка Андрееску: прогноз Анны Чакветадзе на финал US Open
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Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Серена Уильямс — Бьянка Андрееску в финале US Open.

Ставка: больше 20,5 гейма за 1.72.

«Итак, женский финал US Open. Бьянка Андрееску сыграет с Сереной Уильямс. Серена, естественно, идет большим фаворитом, но, как обычно, очень сложно предсказывать действия американки. Она может расстроиться, разволноваться, разнервничаться и вообще не сыграть в свою игру.

Здесь со стороны психологии будет интересный момент. Андрееску в принципе терять нечего. Она впервые вышла в финал на турнире серии «Большого шлема», что в принципе может вызвать и дополнительное давление. Но Серена Уильямс будет биться, чтобы выиграть 24-й титул.

Ставки очень высоки. Обе могут быть нервными. Не факт, что нас ждет качественный теннис. Но, по логике вещей, финальные матчи всегда являются отдельной историей и можно от всего абстрагироваться, очень сильный стресс испытывают участницы перед и во время матча.

Кто справится с нервами, тот и должен выиграть. Теннисистки должны наиграть на больше 20,5 гейма».

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