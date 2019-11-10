Джокович — Берреттини: прогноз Анны Чакветадзе на матч итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Маттео Берреттини на групповом этапе Итогового турнира АТР.
Ставка: тотал больше 21,5 гейма за 1.95.
«Признаюсь честно и откровенно, скептически сначала относилась к игре Берреттини. Мне казалось, что он настолько бездумный игрок, ничего в нем особенного нет. Но затем пригляделась — хватка справа и подача впечатляет настолько, что можно аплодировать стоя.
Но Новак Джокович прекрасно знает, как играть с такими теннисистами. Он будет грузить под левую сторону, но все-таки у итальянца в арсенале — мощная подача. Это просто пушка, руки-базуки — как угодно назовите, очень крутой форхенд, который поможет продержаться в матче до последнего. Вероятнее всего, Берреттини сможет навязать какую-то борьбу. Думаю, теннисисты сыграют больше 21,5 гейма в этом матче».
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