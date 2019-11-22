«Боруссия» Д — «Падерборн»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» (Дортмунд) — «Падерборн» в 12-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Боруссии» с форой (-2) за 1.71.



«Здесь есть явный фаворит. «Падерборн» — не тот соперник, который может играть на равных с дортмундской «Боруссией» на её поле. Ожидаю здесь, естественно, победы Дортмунда. Полагаю, что лёгкой она может не получиться, но такому сопернику должна «Боруссия» забивать много.



Если смотреть на линию, то самый перспективный вариант — «победа Дортмунда» с форой (-2)». Расход предусмотрен. Коэффициент — 1.71. Все сочувствующие и переживающие за Дортмунд люди ждут разгрома такого соперника», — сказал Андронов.



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