Чехия U20 — Россия U20: прогноз Александра Кожевникова на матч МЧМ-2020 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч Молодежного чемпионата мира 2020 Чехия U20 — Россия U20.
Ставка: победа России за 1.40.
«Думаю, что наши выиграют. Трудно что-то говорить, но по составу и по именам команда у нас очень сильная. Сам матч пройдёт в Чехии, но наша дружина должна побеждать. И вратарь один из лучших, в первой десятке на драфте, и ребята в этих группах сильнейшие. Конечно, будет тяжело, но в одну шайбу-то точно могут выиграть. Просто именно среди молодежи команда считается и является одной из самых сильных в мире. В каждом звене есть игроки из КХЛ, которые в своих коллективах являются лидерами, в молодежных лигах тоже у них все в порядке. Таким образом, все эти обстоятельства в совокупности могут привести россиян к итоговому успеху в этой встрече.
Хоккейных школ сейчас у нас, вроде, и нет, но есть старая гвардия, которая побеждала раньше. Сильных таких хоккеистов тоже нет, но ребята играют в молодежном составе, у себя в КХЛ тоже выступают, их там выпускают на лёд. Уровень-то у команды совершенно другой, нежели у нашей основной взрослой сборной. Таких выделяющихся звёзд всё же нет, но хорошие ребята есть. Мы это могли видеть в новогодних канадских играх.
Думаю, что более взрослые коллеги из КХЛ опытом с молодёжью не делятся. Там, скорее, тренеры подсказывают, что молодые ребята находятся на одной площадке с мастерами, воспринимают их игру, приемы, тактику, а юных Малкиных, Овечкиных, Капризовых пока всё же нет. Посмотрим, кто и как себя проявит, кто будет звёздочкой, это же пока первая игра на чемпионате. Конечно, наугад, по имени мы можем попробовать сказать, но зачем. Давайте посмотрим первый поединок и сделаем выводы», — сказал Кожевников.
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