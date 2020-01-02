Швейцария U20 — Россия U20: прогноз Владимира Дехтярева на четвертьфинал МЧМ-2020

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на матч Швейцария U20 — Россия U20 в рамках 1/4 финала молодежного чемпионата мира 2020.



Ставка: победа России при тотале больше 5,5 за 1.63.



«Сегодня предлагаю вам сделать ставку на четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира между командами России и Швейцарии. Я предлагаю поставить на победу России при тотале больше 5,5.



Постараюсь объяснить почему. Сборная России обладает мощнейшим потенциалом, у команды достаточно хороша атакующая линия, но бывают сбои в обороне. У швейцарцев будет шанс забить свои одну-две шайбы.



Россия мощно играет в атаке, еще бы в большинстве наладить игру. Оно заработало наконец-то в матче против Германии, и если оно заработает в этом матче, то у швейцарцев шансов вообще нет. Я думаю, что легко тотал больше 5,5 шайб в этом матче будет преодолен».



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