«Динамо-Брест» — «Ислочь»: прогноз Артура Петросьяна на матч Высшей лиги Беларуси

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Ислочь».



Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.50.



«Динамо-Брест» и «Ислочь» — интересные команды. «Динамо» впервые за 14 лет смогло прервать гегемонию БАТЭ и стало чемпионом. Эта амбициозная команда не намерена останавливаться на достигнутом, хочет продолжать развиваться, прогрессировать и добиваться новых успехов.



«Ислочь» — тоже интересный коллектив, с интересным тренером и рядом хороших футболистов. Команда обратила на себя внимание организованностью в прошлом сезоне и стала его открытием. В этом сезоне результаты тоже в порядке – в 4 матчах из 5 «Ислочь» оставила свои ворота в неприкосновенности. У «Динамо» похожая статистика: 6 матчей с учетом Суперкубка, и в 4 — ворота в неприкосновенности. Эти два статистических факта говорят о том, что обе команды с организацией дружат, в плане обороны проблем не испытывают. Кроме того, обе встречи в четвертьфинале Кубка Беларуси перед началом чемпионата завершились нулевой ничьей, а по пенальти в следующий раунд прошло «Динамо».



Матч пройдёт на искусственном покрытии. Думаю, много голов не увидим, а шансов на успех у «Динамо», как более классной команды, которая прибавляет с каждым туром, больше. Мне кажется, оптимальный вариант ставки – «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3,5».



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