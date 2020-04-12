«Динамо-Брест» — «Ислочь»: прогноз и ставка Александра Неценко на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Ислочь».



Ставка: «Динамо-Брест» не проиграет и тотал меньше 2.5 гола за 2.11.



«Соперники хорошо знакомы, в начале марта за шесть дней встречались в двух четвертьфинальных матчах Кубка Беларуси. После двух нулевых ничьих дальше прошло «Динамо», взяв верх в серии пенальти. Посреди недели чемпион страны обыграл «Шахтер» (2:0) в полуфинале кубкового турнира, поэтому на подготовку к «Ислочи» у команды Сергея Ковальчука очень мало времени. А ведь надо реабилитироваться после проигрыша в матче со «Славией».



К слову, в 5 матчах этого сезона из 7 «Динамо» не пропускало. Однако брестская команда сейчас утомлена больше, да и соперник — забивавший во всех трех матчах чемпионата. Оба тура Момо Янсане приносил «Ислочи» победы по 1:0, а в предыдущем матче, ведя в счете у «Слуцка», команда умудрилась проиграть — 2:3. Оба гола забил Макась.



«Ислочь» создает немало моментов, в которых участвует и капитан команды Комаровский, но реализация хромает. Впрочем, слабо верится, что обе команды забьют друг другу больше одного гола. «Ислочь» выстроена, знает свои козыри, целенаправленно неделю готовилась к этому сопернику, и фортуна что-то ей должна вернуть за бессмысленный пенальти, который позволил Гафару в прошлом туре принесли победу «Слуцку», вырвав ее из рук «Ислочи».



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