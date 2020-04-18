«Витебск» — «Динамо» Брест: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч 5-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» — «Динамо» Брест.



Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.



«Пока «Динамо» не показывает чемпионской игры, но из топ-4 прошлого сезона брестская команда быстрее пришла в себя и начала наращивать обороты. Команда Сергея Ковальчука в каждом матче забивает и имеет массу моментов. Защитник Кики прекрасно играет на стандартах, Савицкий все сильнее влияет на результат. Да, есть проблемы с наконечником копья, но у «Динамо» суперопорная зона Кисляк — Нойок, да еще есть лидер атаки Милевский.



Несмотря на травмы Бакая и Быкова, у гостей есть хорошие возможности их компенсировать благодаря ротации. «Витебск» порадовал многих на старте сезона, но у подопечных Сергея Ясинского был лёгкий календарь – Городея, Неман, Смолевичи, Слуцк. Отсюда 7 очков из 12 возможных и место в шестёрке лучших. Три последних матча «Динамо» выиграло у «Витебска» по 1:0. Кроме того, брестские игроки не уступают этому сопернику уже 7 матчей кряду, одержав 6 побед. Есть ощущение, что тенденция не прервётся. «Динамо» должно обыграть «Витебск», даже несмотря на возвращение после дисквалификации у хозяев защитника, брата Фёдора Чалова – Даниила».



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!