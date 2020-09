Андрей Рублев — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Андрей Рублёв — Даниил Медведев в 1/4 финала US Open — 2020.



Ставка: тотал меньше 39.5 гейма за 1.90.



«Давайте обсудим матч россиян Андрея Рублева и Даниила Медведева. Медведев ведёт по личным встречам. Ни разу пока Рублёв не обыгрывал Даниила. Счёт 2-0 в пользу Медведева. На US Open, как вы уже, наверное, обратили внимание, Медведев второй год подряд чувствует себя комфортно. Ему удобно играть на не самых быстрых кортах US Open, хотя говорили, что в этом году покрытие всё же быстрее. Но Медведев с этим изменением справляется.



Рублёв — очень дерзкий и эмоциональный игрок атакующего плана, который не перестаёт удивлять своими эмоциями на корте. Хорошо, что на этом турнире он начал справляться со сложностями. Не уходит чересчур в негатив. Мне понравилось, как он справился с Береттини в прошлом круге. Но кажется, что против Медведева этого будет недостаточно.



Медведев уж слишком стабилен по игре на задней линии. Может быть, скорость ударов Рублёва превышает скорость ударов Медведева, но Даниил достаточно вязко играет на задней линии. Он будет затягивать Рублёва в свой теннис, иногда замедлять, держать длину, порой глубоко посылая мячи.



Против него сложно атаковать. Может быть, Рублев где-то и поборется, но у него не хватит терпения, поэтому теннисисты сыграют меньше 39,5 гейма».