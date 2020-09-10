«Барыс» — «Куньлунь»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 10 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Куньлунь».
Ставка: победа «Барыса» с форой (-2) за 2.24.
«У «Куньлуня» три поражения в основное время с общим счётом 2:12 — довольно красноречивый итог. Претензий к главному тренеру Алексею Ковалёву при этом нет. Состав набрали непосредственно перед стартом регулярки, предсезонка получилась скомканной, а сыгранности взяться неоткуда. Ведущих звеньев тут просто нет, а потому созидание даётся с колоссальным трудом. Легионеры пока не могут присоединиться к партнёрам из-за проблем с визами.
С «Металлургом» (1:2) и «Трактором» (1:3) выглядели достойно благодаря великолепным действиями Дмитрия Шикина. С «Автомобилистом» вышел Александр Лазушин, уральцы быстро забросили две шайбы — и понеслось. Закончили со счётом 7:0, один из голов вообще состоялся в меньшинстве.
В общем, «Куньлунь», конечно, постепенно будет прибавлять и какие-то очки зацепит, но вообще это главный кандидат на звание почётного донора КХЛ. Состав у «Барыса» гораздо крепче, также нужно учитывать календарь. Подопечные Юрия Михайлиса сыграют на своём льду и имели лишние сутки на восстановление.
А вот команда Алексея Ковалёва в четвёртый раз за неделю сыграет на выезде. Потому особых предпосылок для интриги тут нет. Шанс у гостей только один — вновь надеяться на то, что голкипер поймает кураж. Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 2.24 и ИТБ 3 гола «Барыса» за 1.71».
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