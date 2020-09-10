Серена Уильямс – Виктория Азаренко: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/2 финала US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Серена Уильямс – Виктория Азаренко в 1/2 финала US Open—2020.

Ставка: победа Азаренко за 1.94.

«Такое ощущение, что мы вернулись немножко в прошлое. Сейчас и у Вики, и у Серены есть дети. Они вернулись в теннис и показывают хороший уровень игры. Особенно впечатляет Азаренко. Так легко победить Мертенс… Меня очень удивило. Бельгийка всегда борется до конца, старается. А здесь её просто снесли с корта.



Серена неоднозначное впечатление оставила по матчу с Пиронковой. Долгое время казалось, что она вообще проиграет, но нашла в себе силы переломить ход игры. Очень сильно Серена прибавила в ходе встречи, снизила количество ошибок.



Но для меня здесь всё-таки фаворит Азаренко, несмотря на то что Вика никогда не обыгрывала Серену на турнирах «Большого шлема». Просто она играет сейчас великолепно, она гораздо стабильнее Серены. Сейчас пришёл момент, когда Азаренко победит Уильямс».