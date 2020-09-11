Даниил Медведев – Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/2 финала US Open-2020

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев – Доминик Тим в 1/2 финала US Open — 2020.



Ставка: победа Медведева за 1.88.



«Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал, а это значит, что он может повторить свой прошлогодний результат и выйти в финал на турнире «Большого шлема». Да, мы помним, что в прошлом сезоне на US Open он уступил Надалю, а сейчас у него опасный соперник в полуфинале. Это не кто иной, как Доминик Тим.



Тим считается принцем грунта. Почему же Доминику Тиму так удобно играть на более медленных кортах? Всё из-за его специально заточенной под грунт техники. Он тренировался с детства на грунте, об этом не раз рассказывал в интервью. Словом, хардовые корты ему не так хорошо подходят. Только в последнее время он научился на них более менее адекватно выступать. Не всегда он принимал верные решения на харде, выглядел достаточно медленным, не так высоко отскакивает мяч, как ему хочется, – на грунте он прыгает выше головы, а на харде всё совершенно иначе. Медленно очень начинал этот турнир Тим, но сейчас вроде бы раскачался.



Тем не менее Медведев находится в великолепной форме – он просто машина на задней линии. Сам ничего не отдаёт, его нужно обыгрывать, играть безошибочно, самому атаковать и выходить к сетке. Сложно придётся Доминику Тиму, я в этом матче выберу Даню Медведева – считаю, что он вполне заслуживает выхода в финал».