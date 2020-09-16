Пабло Карреньо-Буста — Рафаэль Надаль: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Риме

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 2-го круга турнира в Риме Пабло Карреньо-Буста — Рафаэль Надаль.

Ставка: тотал больше 17.5 гейма за 1.76.

«Готов ли к бою король грунта? У кого-нибудь есть сомнения, что Надаль выиграет этот матч? Пожалуй, лишь ненормальный может поставить на Карреньо-Бусту, учитывая к тому же их счёт в личных встречах 5-0. Или всё-таки шансы есть?



Мы можем долго рассуждать, смотреть статистику всех выступлений Надаля на грунте, как именно он играл в Риме, были ли провальные матчи с соотечественниками и т. д. Однако история тенниса ещё не знала таких перерывов, как в 2020-м из-за карантина. Не было такого никогда. А Надаль, напомню, пропустил уже более чем семь месяцев.



Разумеется, были бесконечные тренировки, спарринги, планомерная подготовка к крупным турнирам. Не зря же Надаль пропустил US Open, где год назад поднимал трофей над головой. Единственное, нет практики официальных и показательных матчей после карантина, но это, конечно, несерьёзный аргумент для тех, кто поддерживает Карреньо-Бусту.



Однако сам Карреньо-Буста своей недавней игрой по US Open оставил в целом приятное впечатление. Испанцу покорился путь к полуфиналу — это значительный результат в его карьере. Очевидно, форма Карреньо-Бусты близка к пику, но необходимо прибиться к покрытию. Сегодня испанец уже провёл тут матч парного разряда. Там они с Де Минором благополучно проиграли чемпионам Кабалу/Фаре, но размялись, и теперь Пабло может спокойно сосредоточиться на одиночке. Ненадолго, правда. Но многое намекает на то, что проиграет Карреньо-Буста достойно».