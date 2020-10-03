Гарин — Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на матч 3-го круга «Ролан Гаррос» — 2020

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Кристиан Гарин — Карен Хачанов в третьем круге «Ролан Гаррос».

Ставка: тотал меньше 40.5 гейма за 1.82.

«Очень интересный соперник достался Карену Хачанову в третьем круге — чилиец Кристиан Гарин. Карен, кстати, всего на 9 дней старше Кристиана. Но о Гарине слышали немногие, хотя у него есть неплохие победы на грунтовых турнирах. В прошлом году он победил в Мюнхене и Хьюстоне, побеждая в ходе турниров Берреттини, Сашу Зверева, Рууда. В общем, на грунте играет Гарин здорово, но до этого «Ролан Гаррос» ничего особенного на турнирах «Большого шлема» не показывал. Он все ещё загадка.



В прошлом раунде — во встрече с Полмансом — долго мучился Гарин. Но и Хачанов с громадным трудом победил Веселы. И трудно понять, в какой форме находится Карен. Первый сет играл шикарно, первую половину второго — тоже, а потом начался провал. Гарин тоже не играет стабильно на протяжении пяти сетов.



Очень трудно сделать выбор между теннисистами. Но я думаю, что выиграет тот, кто сразу захватит психологическое преимущество. Вернуться в этом матче, проиграв первую партию, будет крайне тяжело. Поэтому я выберу ставку «тотал меньше 40.5 гейма». Оба много сил потратили в прошлом круге, так что здесь большое преимущество будет у того теннисиста, который здорово проведёт первую партию».