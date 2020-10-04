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«МЮ» — «Тоттенхэм»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 4-го тура чемпионата Англии

«МЮ» — «Тоттенхэм»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 4-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют за 1.75, победа «МЮ» с нулевой форой за 1.50.

«Проигрыш «Кристал Пэлас» (1:3), неубедительная игра и победа лишь с помощью ВАР уже после финального свистка (3:2) над «Брайтоном». В общем, не самый лучший актив перед встречей с Особенным, который уверенно уничтожил «Маккаби» в ЛЕ (7:2) и разгромил (5:2) в гостях «Саутгемптон». Правда, с «Ньюкаслом» в предыдущем туре «шпоры» сыграли неубедительные 1:1, потеряв очки на своём поле.

В личном противостоянии этих клубов в последнее время преимущество за манкунианцами. Тем более что в этот раз Бейл и Сон Хын Мин не сыграют. Потому отдаю предпочтение хозяевам».

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