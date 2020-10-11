Хорватия — Швеция: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут
11 октября состоится матч 3-го тура Лиги наций УЕФА Хорватия — Швеция. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры дали прогноз и считают фаворитом хозяев: поставить на победу Хорватии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех Швеции оценён букмекерами коэффициентом 4.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.
Букмекеры считают, что матч Лиги наций Хорватия — Швеция 11 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Поставить на обе забьют можно за 2.00. На гол в первые 15 минут дают 3.60.
Пенальти идёт за 2.95, удаление — за 4.70, а гол Маркуса Берга — за 3.60.
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