«Химки» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 11-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Спартак» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.95.

«У «Спартака» есть определённые проблемы. Не будет в этом матче Джикии. У него не совсем понятная тема с ковидом. Вряд ли ему разрешат сыграть. Соболев пропустит матч из-за дисквалификации. Но эти проблемы не должны помешать «Спартаку» победить, если он ещё мечтает о месте в тройке или о чемпионстве.



«Химкам» надо решать свои задачи, выбираться из низов. Есть бывшие спартаковцы в составе «Химок», тот же Глушаков. Он, наверное, раздвоится и будет вдвойне убиваться на поле в этом матче.



Понятно, что «Химки» построят игру исключительно на контратаках. Эта тактика не раз работала у Черевченко в играх со «Спартаком», когда он руководил «Арсеналом». «Спартак» будет подолгу владеть мячом. Нужно будет находить в штрафной Понсе и Ларссона. От их реализации многое будет зависеть. Но и Кокорин вроде бы уже готов, может помочь, думаю.



Всё-таки класс игроков «Спартака», на мой взгляд, должен сказаться, поэтому поставлю на победу москвичей с форой (-1)».