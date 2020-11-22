«Наполи» — «Милан»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Италии в Неаполе
Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Милан».
Ставка: «Милан» не проиграет за 1.73, обе забьют за 1.60, гол Златана Ибрагимовича за 2.00.
«Гаттузо против бывшего клуба. Всегда интересно такое противостояние. Тем более что лидер Серии А явно подустал: 2:2 — с «Вероной» в чемпионате, 0:3 — с «Лиллем» в еврокубках. Это серьёзный звонок. Пиоли все же будет чуть легче — пустые трибуны не дадут Гаттузо преимущества своего поля.
А в целом команды на данный момент равны по классу и похожи по стилю. Думаю, забьют обе. Но все же усталость — физическая и психологическая — «Милана» дадут о себе знать. Склоняюсь к ничьей, хотя игра пойдёт на три результата".
- 22 ноября 2020
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