«МЮ» — «Лидс»: прогноз Ильи Казакова на матч 14-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».

Ставка: «Лидс» не проиграет за 2.24, тотал больше 2.5 мяча за 1.42.

«После того как йоркширский клуб вернулся в АПЛ, с Марсело Бьельсой, который вошёл в список претендентов на звание лучшего тренера года, это куда более любопытная история, чем всё можно было представить раньше.



«Лидс» отстаёт от «МЮ» на шесть очков. Правда, команда хозяев выиграла пять матчей из последних шести. Если посмотреть на коэффициенты, на линию, которые дают букмекеры, то можно взять «верх». Коэффициент около полутора, но это верная ставка.



Можно поставить также на то, что «Лидс» не проиграет. Это очень неплохой результат и прогноз. «Лидс» смотрится достойно и уверенно, играет с большей тактической гибкостью и лёгкостью, чем «Манчестер Юнайтед». Мне кажется, всё должно неплохо сложиться для гостей».