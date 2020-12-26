«Арсенал» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 2.00, «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.75, гол Курта Зума за 10.0.
«На месте «канониров» не трогал бы испанца – все-таки очевидно, что ему удалось изменить «Арсенал», встряхнуть. Но в этом сезоне многое не получается. Одной из основных причин провала назвал бы форму Обамеянга, на котором многое держалось в атакующей игре в предыдущие сезоны, а в этом сезоне не видно прежней мотивации.
«Челси» в данный момент гораздо более солидная команда. Она так же далека от идеала, но, по крайней мере, за счет уровня игроков, за счет длинной скамейки и большого количества классных исполнителей добивается результата. При этом команда не демонстрирует какой-то шедевральный футбол. Например, последний матч с «Вест Хэмом» в АПЛ. Победа «Челси» 3:0, но не играла команда здорово, а за счет уровня своих игроков добилась крупной победы.
Мне кажется, что «Челси» здесь должен быть ближе к победе. «Челси» должен владеть инициативой, но в позиционных атаках команда не очень здорово играет. До сих пор на найдено место Хавертцу. Два крайних защитника, которые вносят в игру львиную долю креатива, Чиллуэл и Джеймс, вообще не будут играть в этом матче. Я бы вообще Риса назвал одним из лучших крайних защитников этого сезона в Англии, а эту пару вполне равной паре Робертсона и Александера-Арнольда из «Ливерпуля». Несмотря на эти проблемки в конструктивизме, все равно «Челси» будет здесь иметь преимущество и где-то за счет исполнительского мастерства кого-то из игроков результата добьется. Вполне возможно, что это случится после стандарта. Курт Зума уже 4 мяча забил в этом сезоне – это больше, чем лучший бомбардир «Арсенала» Обамеянг, у которого три мяча в этом сезоне.
Рискну поставить на чистую победу гостей. Также предположу, что не будет забито много мячей – тотал меньше 3, Х2 и тотал меньше 3.5. Можно попробовать поставить на владение. Поставил бы на тотал больше 55% владения у «Челси». Самая рискованная ставка – можно попробовать поставить на гол Курта Зума, коэффициент на это должен быть приличным».
- 26 декабря 2020
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