Чехия — Россия: прогноз Павла Лысенкова на матч МЧМ-2021 28.12.2020

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют сборные России и Чехии.

Ставка: победа России с форой (-3.5) за 2.07.

«Сборная России доминировала даже в матче со сборной США, когда счёт стал 4:1. Потом, правда, наши парни расслабились, чуть упустив преимущество. Но итоговый результат (5:3) не давал повода усомниться в нашем превосходстве.



Потом уже Америка показала в матче со слабыми австрийцами, что умеет забивать (11:0). Но это уже к делу не относится.



Что касается чехов, то они в первом же матче влетели шведам со счётом 1:7. Соотношение бросков — 41-25 в пользу «тре крунур». Вот поэтому я думаю, что Россия и Чехия на этом турнире – разные весовые категории и много проблем у команды под управлением Игоря Ларионова возникнуть не должно.



Я бы в этом матче взял кэф 2.07 на то, что Россия пробьёт фору минус 3.5, то есть победит с разницей от четырёх шайб. Главная проблема этого поединка – трудно найти приличный коэффициент. Самый очевидный, конечно, победа россиян в основное время при общем тотале больше 5.5. Но за это дают лишь 1.65».