Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка Рэпера Сявы на игру чемпионата Англии

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка Рэпера Сявы на игру чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Рэпер Сява дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 2.39.

«Ребзя, всем здоровья! Пора отходить от новогоднего застолья и переключаться на ставки.

Сегодня попробуем срубить бабла на матче АПЛ, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Критики, которые загоняли «красных дьяволов», постепенно заглохли. Парни Сульшера набрали сумасшедший ход, а их болельщики уже забыли провал в Лиге чемпионов.

Если «МЮ» продолжит в том же духе, то вполне может вернуть себе чемпионский титул в Англии. «Астон Вилла» тоже не пасёт задних в этом сезоне, но смогут ли «львы» взять очки на «Олд Траффорд»? Я думаю, что нет. Более того, считаю, что Бруну Фернандеш и компания оформят уверенную победу», — сказал Сява.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021