«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка Рэпера Сявы на игру чемпионата Англии

Рэпер Сява дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 2.39.
«Ребзя, всем здоровья! Пора отходить от новогоднего застолья и переключаться на ставки.
Сегодня попробуем срубить бабла на матче АПЛ, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Критики, которые загоняли «красных дьяволов», постепенно заглохли. Парни Сульшера набрали сумасшедший ход, а их болельщики уже забыли провал в Лиге чемпионов.
Если «МЮ» продолжит в том же духе, то вполне может вернуть себе чемпионский титул в Англии. «Астон Вилла» тоже не пасёт задних в этом сезоне, но смогут ли «львы» взять очки на «Олд Траффорд»? Я думаю, что нет. Более того, считаю, что Бруну Фернандеш и компания оформят уверенную победу», — сказал Сява.
- 1 января 2021
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