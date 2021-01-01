«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка Рэпера Сявы на игру чемпионата Англии

Рэпер Сява дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 2.39.



«Ребзя, всем здоровья! Пора отходить от новогоднего застолья и переключаться на ставки.



Сегодня попробуем срубить бабла на матче АПЛ, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Критики, которые загоняли «красных дьяволов», постепенно заглохли. Парни Сульшера набрали сумасшедший ход, а их болельщики уже забыли провал в Лиге чемпионов.



Если «МЮ» продолжит в том же духе, то вполне может вернуть себе чемпионский титул в Англии. «Астон Вилла» тоже не пасёт задних в этом сезоне, но смогут ли «львы» взять очки на «Олд Траффорд»? Я думаю, что нет. Более того, считаю, что Бруну Фернандеш и компания оформят уверенную победу», — сказал Сява.