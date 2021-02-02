«Колорадо» — «Миннесота»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Колорадо» — «Миннесота».



Ставка: победа «Колорадо» и минимум 6 шайб в матче за 2.88.



«Конечно, календарь этого чемпионата НХЛ очень весёлый, и вот согласно ему «Колорадо» и «Миннесота» должны сыграть между собой четыре раза подряд.



Два матча уже состоялись, и это было в штате Миннесота. В первой игре «Колорадо» разгромил «Уайлд» со счётом 5:1. Там всё решили лидеры «Эвеланш»: Нэйтан Маккиннон (0+2), Микко Рантанен (1+1), Габриэль Ландеског (0+1) набрали в сумме пять очков.



Но на следующий день «Миннесота» взяла реванш, когда как раз закрыла этих трёх лидеров «Колорадо» — они не забили ничего, отдав только три передачи (0+3). А вот у «Уайлд» сделал дубль Виктор Раск и в овертайме свой шанс поймал защитник Юнас Бродин, забивший победный гол. Итоговый счёт – 4:3 в пользу «Миннесоты».



Прошёл всего один день, и команды переехали в высокогорный Денвер. Там мы увидим третий матч.



Я бы в этом поединке взял кэф 2.88 на победу «Колорадо» в основное время, притом что тотал в этом матче составит больше 5.5. Даже этот сезон нам показывает, что команды не отсиживаются в обороне, там не слишком надёжные вратари, но вполне приличная атака», — сказал Лысенков.