Стефанос Циципас — Маттео Берреттини: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Стефанос Циципас — Маттео Берреттини в 1/8 финала Australian Open-2021.



Cтавка: меньше 42 геймов в матче за 1.83.



«Матч, который будет закрывать программу понедельника на Australian Open. Изначально интересно выглядит противостояние Циципаса и Берреттини. Но есть некоторые «но». Речь, конечно, о травме итальянца, которую он получил в матче с Кареном Хачановым. Там была очень плотная борьба. Да, в трёх сетах выиграл Берреттини, но играли три часа. Сыграли три тай-брейка. И у Берреттини есть проблемы с мышцами живота. Что-то подобное уже случилось с Джоковичем, но, судя по матчу с Раоничем, серб восстановился. Успеет ли справиться с проблемой итальянец? Этот вопрос пока открыт.



Но в любом случае я предположу, что Циципас в этом матче будет выглядеть свежее. Его точно ничего не беспокоит. И он знает, как играть с Берреттини, статистика встреч очень хорошая. Думаю, что Маттео уже не сможет столько бегать, сколько с Хачановым, будет стараться упростить игру. Из-за этого число ошибок возрастет. Я считаю, что матч не будет затяжным. За 41 гейм должны уложиться. И, скорее всего, Циципас должен пройти дальше», — сказала Чакветадзе.