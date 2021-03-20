«Эвертон» — «Ман Сити»: прогноз Егора Титова на матч четвертьфинала Кубка Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» в 1/4 финала Кубка Англии сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 3,5 мяча за 2.17.

«Четвертьфинал Кубка Англии. Команды недавно играли друг с другом в чемпионате, и тоже в Ливерпуле. Тогда «Сити» выиграл достаточно уверенно — 3:1. В Кубке Англии может быть чуть напряжённее. Один матч всё решает, давление на «Сити» сейчас серьёзное. Но команда Гвардиолы в такой форме, что, на мой взгляд, и здесь всё сложится успешно.



Достаточно мало пропускает «Сити» в этом сезоне. И здесь, я думаю, обороне будет уделяться большое внимание, особенно переходу из атаки в оборону. Понятно, что «Сити» будет контролировать мяч, ритм игры. Шансов у «Эвертона» точно не будет очень уж много. А свои 1-2 мяча наверняка гости забьют. Класс исполнителей позволяет это сделать.



В целом ожидаю сухой победы от «Сити». Но больше нравится ставка — «победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 3,5 мяча». 1:0, 2:0 или 2:1 — что-то такое жду от этой встречи. Борьба какая-то будет, все-таки на кону полуфинал турнира. А «Эвертон» всё же не мальчики для битья, Анчелотти знает, как готовить команду к таким играм».