Хорватия U21 – Англия U21: ставка Артура Петросьяна на игру Евро-2021

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021 Хорватия U21 – Англия U21.
Ставка: Хорватия не проиграет за 1.74.
«Англичане, конечно, сильно разочаровали в первых двух матчах. Их звезды не просто проиграли Швейцарии с Португалией – они даже ни одного по-настоящему голевого момента не создали. Не было видно ничего интересного с их стороны ни как команды, ни индивидуально. И теперь, когда даже победа не гарантирует им выхода в четвертьфинал, вряд ли они вдруг прыгнут выше головы.
Хорваты же одержали хорошую победу над вполне приличными швейцарцами, показали и желание, и мастерство. У своих ворот, возможно, они позволяли больше, чем следовало, но зато компенсировали это своей страстью впереди.
В последнем матче ничья с высокой долей вероятности гарантирует им выход из группы, и, думаю, каждый из игроков команды оставит на поле все силы, чтобы добиться нужного результата», — сказал Петросьян.
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