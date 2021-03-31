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Хорватия U21 – Англия U21: ставка Артура Петросьяна на игру Евро-2021

Хорватия U21 – Англия U21: ставка Артура Петросьяна на игру Евро-2021
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021 Хорватия U21 – Англия U21.

Ставка: Хорватия не проиграет за 1.74.

«Англичане, конечно, сильно разочаровали в первых двух матчах. Их звезды не просто проиграли Швейцарии с Португалией – они даже ни одного по-настоящему голевого момента не создали. Не было видно ничего интересного с их стороны ни как команды, ни индивидуально. И теперь, когда даже победа не гарантирует им выхода в четвертьфинал, вряд ли они вдруг прыгнут выше головы.

Хорваты же одержали хорошую победу над вполне приличными швейцарцами, показали и желание, и мастерство. У своих ворот, возможно, они позволяли больше, чем следовало, но зато компенсировали это своей страстью впереди.

В последнем матче ничья с высокой долей вероятности гарантирует им выход из группы, и, думаю, каждый из игроков команды оставит на поле все силы, чтобы добиться нужного результата», — сказал Петросьян.

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