Англия — Польша: прогноз Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Англия — Польша.



Ставка: ничья за 5.25.



«Слишком хорошо выглядят британцы в отборочных матчах. Англичане заняли только третье место в группе Лиги наций, несмотря на десять набранных очков. На данном форуме они пока что не доставали мяч из сетки своих ворот. Сначала была проходная встреча против Сан-Марино (5:0), а затем не самый грозный оппонент в лице Албании (2:0).



На мой взгляд, хозяева поля будут действовать первым номером и постараются реализовать свое преимущество, однако огромная вера в свой успех может им помешать. Слишком давно не проигрывали в подобного рода турнирах, что и сыграет злую шутку.



Поляки кажутся неудобным соперником для многих национальных команд. Безусловно, в Лиге наций они выступили достаточно слабо, но прописку сохранили. В отборе к Мундиалю умудрились потерять очки с Венгрией (3:3) в крайне результативном поединке, после чего отыгрались на Латвии (3:0).



Думаю, поляки пошумят сегодня на «Уэмбли». Быстрые контратаки способны принести положительный результат. Скорее всего, гостям удастся даже отличиться и отобрать одно очко у оппонента», — сказал Павлюченко.

Англия — Польша. Прогноз на матч: без Роберта Левандовского на «Уэмбли» делать нечего Нападающий «Баварии» забил половину голов сборной Польши, впереди без него будет туго.