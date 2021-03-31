Германия — Северная Македония: прогноз Романа Нагучева на встречу отбора ЧМ-2022

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 3-го тура квалификации к ЧМ-2022 Германия — Северная Македония.



Ставка: индивидуальный тотал Германии больше 2.5 гола за 1.65.



«Македонцы готовятся к чемпионату Европы. Их ждёт очень сложная группа. Но отборочный турнир они начали вполне неплохо. Ребята даже разгромили сборную Лихтенштейна, хотя это происходит далеко не всегда.



Но сборная Германии у себя дома может показать настоящий класс. В гостевом матче против команды Румынии она продемонстрировала недюжинный потенциал: до 86-й минуты у соперника вообще не было ни одного момента. Потом команда Йоахима Лева немного потеряла концентрацию.



Думаю, что слова Йозуа Киммиха о том, что команда должна была решить эту проблемы гораздо раньше, найдут отражение в игре с Македонией. Это крепкая команда, но она всё же домашняя, как и немцы.



Если нужно забивать два или три мяча, они так и сделают. Так что я бы взял ИТБ1 (2.5)», — сказал Нагучев.