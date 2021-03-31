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Германия — Северная Македония: прогноз Романа Нагучева на встречу отбора ЧМ-2022

Германия — Северная Македония: прогноз Романа Нагучева на встречу отбора ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 3-го тура квалификации к ЧМ-2022 Германия — Северная Македония.

Ставка: индивидуальный тотал Германии больше 2.5 гола за 1.65.

«Македонцы готовятся к чемпионату Европы. Их ждёт очень сложная группа. Но отборочный турнир они начали вполне неплохо. Ребята даже разгромили сборную Лихтенштейна, хотя это происходит далеко не всегда.

Но сборная Германии у себя дома может показать настоящий класс. В гостевом матче против команды Румынии она продемонстрировала недюжинный потенциал: до 86-й минуты у соперника вообще не было ни одного момента. Потом команда Йоахима Лева немного потеряла концентрацию.

Думаю, что слова Йозуа Киммиха о том, что команда должна была решить эту проблемы гораздо раньше, найдут отражение в игре с Македонией. Это крепкая команда, но она всё же домашняя, как и немцы.

Если нужно забивать два или три мяча, они так и сделают. Так что я бы взял ИТБ1 (2.5)», — сказал Нагучев.

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