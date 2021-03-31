Германия — Северная Македония: прогноз Алексея Андронова на игру отбора ЧМ-2022

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Германия — Северная Македония в 3-м туре квалификации ЧМ-2022.



Ставка: победа Германии 1-м тайме и матче и ТБ 2.5 гола за 1.73.



«Немцы уверенно стартовали в отборе — выиграли две встречи. Самое главное — они в двух матчах подряд не пропускали. За последнее время это перестало быть типичным для Германии. Для них это приятный момент. Может быть, сейчас будет какая-то ротация, но не думаю, что значительная. Наверняка Йоахим Лев рассматривает эти матчи не только как путь на чемпионат мира, но и продолжающуюся подготовку к Евро.



Северная Македония послабее Румынии будет. Не думаю, что она всерьез будет рассчитывать отобрать очки у Германии. Мне видится, что матч для немцев должен складываться довольно легко.



Очень тяжело найти приличную ставку на эту встречу. Выбирать игроков, наверное, надо непосредственно перед матчем. Есть соблазн поставить на гол Вернера, но для этого желательно, чтобы он вышел в основном составе. Фора выглядит довольно бессмысленно. Хороший вариант — поставить на вариант «победа Германии в первом тайме и матче и тотал больше 2,5 мяча». Коэффициент — 1,73. Думаю, Германия и сама в состоянии забить три мяча. А если уж пропустит, то тотал пробьет наверняка», — сказал Андронов.