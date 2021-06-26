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Уэльс — Дания: прогноз Тимура Журавеля на матч плей-офф чемпионата Европы

Уэльс — Дания: прогноз Тимура Журавеля на матч плей-офф чемпионата Европы
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Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Евро-2020 Уэльс — Дания.

Ставка: проход Дании за 1.40.

«Отправляемся в 1/8 финала, где нас ждёт игра Дании и Уэльса. Хороший боевой матч, где, я бы сказал, что Дания — фаворит. Она здорово играет в атаке, прессингует, прибавляет по ходу матча и всего турнира. Мне кажется, что она в этой встрече всё же фаворит.

Уэльс — команда проще, примитивнее. Менее тактически изощрённая, чем Дания, поэтому в этом матче она просто может не сдюжить. Думаю, в целом игра будет тяжёлой и для тех и для других.

Игра пройдёт в Амстердаме, куда не допускают валлийских болельщиков. Я бы ставил на проход Дании, так как просто победа — это рискованно. Может, будет победа в дополнительное время или же в серии пенальти. Не забываем, что у датчан есть Каспер Шмейхель.

Россия на собственном примере поняла, насколько Дания может быть колючей. Уэльсу, я думаю, они также устроят взбучку».

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