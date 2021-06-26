Уэльс — Дания: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/8 финала Евро-2020

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Уэльс — Дания.



Ставка: победа Дании за 1.92.

«Начинаются самые важные матчи чемпионата, матчи плей-офф. Сегодня поговорим о матче Уэльс — Дания. Он пройдёт в Амстердаме. Там болельщики неплохо собираются, и антураж будет хороший, хотя Уэльс сыграет в осторожный футбол, дисциплинированный, но с яркими звёздами.



Речь идет о Рэмси и Бэйле. Можно было бы говорить, что они нестабильно играют за свои клубы, но в составе сборной выглядят хорошо. Бэйл старается, и Рэмси хорош. В игре против турок он был лучшим. Начинал из глубины, но потом выдвинулся вперёд. Остальные партнёры крепкие, но в классе уступают.



Что касается Дании, то мы знаем историю этой команды. Изначально предполагалось, что датчане займут второе место, но после поражения от финнов казалось, что Россия может быть второй, однако после проигрыша от Дании всё встало на свои места.



Практически все футболисты Дании играют в топ-чемпионатах. Пусть не на ведущих ролях, но это серьёзные клубы, поэтому они привыкли выдерживать большой уровень сопротивления.



Уэльс проиграл с минимальным счётом Италии, которой ничего не было нужно. Победил мёртвую Турцию и сыграл вничью со Швейцарией.



В данном случае сложно выбирать, кто сколько голов забьёт и как будет развиваться матч. Тут не стоит рисковать. Но, если сравнивать эти две команды, то Дания сильнее. Тут и командная игра, видно, что каждый из футболистов чётко знает, что нужно делать. Уэльс — это всё же команда из двух звёзд.



Мой прогноз на эту игру — победа Дании. Коэффициент неплохой. В первом тайме наверняка будет вязкая игра, как в матче Дании против России, когда датчане давили, а Россия высоко играла в прессинге. Во втором тайме уже Дания додавит».