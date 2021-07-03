Чехия — Дания: прогноз Эдуарда Мора на матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Чехия — Дания.



Ставка: победа Дании за 2.13.

«Как мы видим, в четвертьфинал вышли команды, у которых поставлена командная игра. Дисциплина, самоотверженность — команды, которые управляются тренером. Именно такими командами являются Чехия и Дания.



Чехам немного повезло — голландцы возили их в одну калитку, должны были выигрывать, но глупое удаление спутало все карты. Не думаю, что им будет везти постоянно.



У Дании очень хорошая командная игра, стабильный состав из футболистов выше среднего по европейским меркам. Все футболисты играют в топ-клубах, пусть и не на ведущих ролях. Дания может играть от обороны, как она начала со сборной России, может атаковать — она может перестраиваться по ходу матча. Потенциал у Дании больше. К Шику будет приковано огромное внимание, чтобы его перекрыть, тем самым половину задачи Дания решит.



Я не жду открытой игры, жду большого количества фолов и жёлтых карточек. Возможна и красная карточка. Думаю, победит Дания».