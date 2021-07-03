Чехия — Дания: прогноз Эдуарда Мора на матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Чехия — Дания.
Ставка: победа Дании за 2.13.
«Как мы видим, в четвертьфинал вышли команды, у которых поставлена командная игра. Дисциплина, самоотверженность — команды, которые управляются тренером. Именно такими командами являются Чехия и Дания.
Чехам немного повезло — голландцы возили их в одну калитку, должны были выигрывать, но глупое удаление спутало все карты. Не думаю, что им будет везти постоянно.
У Дании очень хорошая командная игра, стабильный состав из футболистов выше среднего по европейским меркам. Все футболисты играют в топ-клубах, пусть и не на ведущих ролях. Дания может играть от обороны, как она начала со сборной России, может атаковать — она может перестраиваться по ходу матча. Потенциал у Дании больше. К Шику будет приковано огромное внимание, чтобы его перекрыть, тем самым половину задачи Дания решит.
Я не жду открытой игры, жду большого количества фолов и жёлтых карточек. Возможна и красная карточка. Думаю, победит Дания».
- 3 июля 2021
-
08:00
-
07:13
- 2 июля 2021
-
22:44
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:30