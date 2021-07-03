Чехия — Дания: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Чехия – Дания.



Ставка: тотал меньше 2 гола за 2.04, Дания не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.60.

«Две хорошие команды, две тренерских команды, у которых всё в порядке с организацией, где нет ярко выраженных звёзд, которые добиваются успеха за счёт грамотно выстроенной игры и отлаженных действий. Абсолютно заслуженно обе команды оказались так далеко.



Мне кажется, что небольшое преимущество у датчан. Это более разнообразная команда, чуть более интересная в созидании. Чехи более прагматичны и прямолинейны. У датчан хорошие фланги – Мехле вообще одно из открытий Евро.



С другой стороны, скорее всего, не будет Поульсена, что ослабит атакующий потенциал датчан, даже несмотря на присутствие Дольберга, который оформил дубль в последнем матче датчан. Тем не менее небольшое преимущество я отдал бы датчанам.



Во-первых, хотелось бы поставить на тотал меньше 2. Во-вторых, Дания не проиграет при тотале меньше 3.5. Мне кажется, что именно в этой паре из четырёх наибольшие шансы на ничейный исход».