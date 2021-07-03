Чехия — Дания: прогноз Романа Нагучева на матч четвертьфинала Евро-2020

Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на четвертьфинальный матч Евро-2020 Чехия – Дания.



Ставка: обе забьют за 2.07.

«Сборные Чехии и Дании – это команды, которые специализируются на разных вещах. Например, датчане любят верхи. Даже в низовом матче против Финляндии они 22 раза ударили по воротам. Не забили только из-за слабой реализации и куража вратаря финнов.



У чехов, наоборот, низы – главная возможность заработать очки или победить. Но мне кажется, что и те, и другие способны забить.



Поэтому при таком раскладе «обе забьют» – почти идеальная ставка. Даже сборная России со своей не очень хорошей атакой смогла поразить ворота Дании. Ну а команда Чехии, у которой отлажена игра на контратаках, может, даже сделает это не раз».