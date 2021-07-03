Марин Чилич – Даниил Медведев: прогноз Надежды Петровой на матч Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч Уимблдона Марин Чилич – Даниил Медведев.



Ставка: тотал больше 34.5 гейма за 1.70.

«Взрослый, 32-летний Марин Чилич из Хорватии (ныне 37-я ракетка мира) сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Одно время Чилич был третьим, но травма колена выбила его из колеи. Он хорошо знает и прекрасно умеет играть на траве. Напомню, что в 2017 году он был финалистом Уимблдона. В этом году у него неплохие результаты на траве — дошёл до финала в Штутгарте и четвертьфинала в Лондоне. Он готов, судя по всему, в хорошей форме.



Медведев дальше третьего круга на Уимблдоне никогда не проходил. На траве он недавно выиграл турнир в Мальорке — первый его титул на траве. Между собой они встречались лишь однажды — в 2019-м году на турнире в Вашингтоне. Медведев тогда в упорной борьбе выиграл 6:4. 7:6.



Если бы сейчас был не травяной турнир, я бы сразу сказала, что победит без разговоров и вопросов Медведев. Даниилу необходимо быть начеку, он умеет играть в правильный теннис. Матч будет упорным, долгим. Поставлю на тотал больше 34.5».