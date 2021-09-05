Германия — Армения: ставка Сергея Кривохарченко на матч отбора ЧМ-2022

Футбольный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч пятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 Германия — Армения.

Ставка: тотал Германии во втором тайме больше, чем в первом за 1.98.

«Сначала поговорим о гостях. Кажется, по результатам и по игре сборная Армении стала ещё сильнее, чем пару-тройку лет тому назад. Да, первый матч с Лихтенштейном получился тяжёлым 1:0. Затем Армения обыграла Исландию 2:0 и Румынию 3:2. Был ещё контрольный матч с Хорватией, который Армения не проиграла — 1:1, пусть он и товарищеский. Со сборной Северной Македонии Армения сыграла вничью 0:0. Вы видите, что эта команда немного забивает, но она и немного пропускает.



После смены главного тренера в сборной Германии появляются новые лица. Есть уже и дебютанты под руководством Ханса Флика. Матч со сборной Лихтенштейна получился несколько разочаровывающим, потому что сборная Германии создала не так много моментов, пусть соперник и оборонялся всей командой, но Германия кружилась вокруг штрафной, но забила всего два мяча с трудом. Видно, что есть откровенные проблемы именно в созидании.



Не хватает по-прежнему центрального форварда. Может, Кай Хаверц будет играть в атаке. Наверное, будут перестановки в стартовом составе, учитывая то, каким непростым получился этот самый матч с Лихтенштейном, который Германия должна была выигрывать крупно.



Понятно, что сборная Германии в предстоящем матче является фаворитом. Делать ставку на победу Германии неинтересно. Сколько Германия забьёт, непонятно, ведь сборная Армении неплохо обороняется. Кстати, проблемы Германии проявлялись и в прошлых матчах с не самыми сильными сборными.



Выбирать вариант с большой форой рискованно, потому что Армения может упереться. Я выбрал третий вариант. Если Армения будет играть глубоко и организованно, как она научилась делать, то у Германии будут проблемы. Я думаю, Германия будет забивать во втором тайме больше, чем в первом. Кроме того, Армения будет уставать, а у Германии будут работать замены», — сказал Кривохарченко.