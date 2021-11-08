«Спартак» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» в основное время за 3.20.



«Спартаковцы и новосибирцы наверняка чувствуют себя, как проклятые двоечники, оставленные за неуспеваемость после уроков. Потому что все нормальные команды ушли на каникулы (да здравствует Еврохоккейтур!). А этим мало того что еще играть, как сибирякам — еще и лететь домой.



Красно-белые совсем неожиданно проиграли еще не очухавшимся после коронавируса минчанам. Проиграли дома. Как писал классик: «Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку». Ладно еще москвичи сумели зацепить хотя бы одно очко, а то был бы и вовсе один позор.



Сибиряки же, напротив, вполне ожидаемо и без излишнего перенапряжения согнули «Куньлунь», одержав уже шестую победу в семи последних матчах, что за ними не замечали уже давно. Очевидно, что евротуровские каникулы новосибирцам совсем не «в кассу», потому что надо ковать железо, пока горячо. Пока прет. А то, как там пойдет потом, после паузы, одному богу известно. А вот «Спартаку», заработавшему уже четыре поражения в пяти последних играх, отдых точно нужен.



Поэтому «Сибирь» до начала собственных каникул обязана брать максимум, который в данном случае является двумя очками от «Спартака». Все необходимые предпосылки у сибиряков для этого есть, выглядят они сейчас и помощнее, и поорганизованнее красно-белых, поэтому должны их валить, не глядя на место проведения матча. И с чистой совестью ехать отдыхать.



Поэтому прогноз будет простым: гостевая победа «Сибири», в основное время, в низовом матче и с минимальным преимуществом в счете», — сказал Лебедев.