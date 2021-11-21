«Гранада» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Гранада» — «Реал Мадрид» в 14-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Реала» при тотале меньше 4.5 гола за 1.85.
«Если посмотреть, как играл «Реал» до паузы на сборные, то счёт 2:1 был самым популярным. Как-то не научился «Реал» играть на ноль, нет уверенности в оборонительных действиях.
Прогноз Александра Мостового на матч «Гранада» — «Реал».
«Гранада» в нынешнем сезоне пока довольствуется двумя победами. Это очень непредсказуемая и очень нестабильная команда, тем более когда играет у себя дома. Но «Реал» в последние годы не испытывает проблем в гостевых матчах с «Гранадой». Бензема сейчас играет очень здорово, а Винисиус — просто превосходно.
Учитывая турнирное положение, то, что у «Реала» на следующей неделе сложный график с выездом в Тирасполь и матчем с «Атлетиком» из Бильбао, я думаю, что «Реал» постарается приложить ровно столько сил, чтобы в экономном варианте добиться победы. «Реал» просто сильнее, чем нынешняя «Гранада», поэтому мой прогноз – победа «Реала» и тотал меньше 4.5 за коэффициент 1.85».
Чего ждать от матча «Гранада» — «Реал»?
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия».
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