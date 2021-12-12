«Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид» в 17-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.

Ставка: ничья за 3.56.

«Реал» сейчас восхитительно выглядит. Даже в отсутствии Карима Бензема «Реал» очень здорово сыграл с «Интером». Серия побед «Реала» впечатляет. В очень хорошей форме находится середина поля – Каземиро, Модрич и Кроос, впереди Винисиус просто жжёт, Родриго неплохо вписался. Бензема должен вернуться к этому матчу, повреждение оказалось незначительным.



Плюс ко всему, «Реал» играет дома, плюс соперник очень неровно выступает в этом сезоне. Да, основную задачу «Атлетико» решил, выиграв у «Порту» в свойственной для Симеоне манере. Мадридцы выждали момент, не совсем по игре забили после стандарта, потом спровоцировали соперника на удаление. В очередной раз «Атлетико» показал, что у команды есть дух.



На мой взгляд, «Атлетико», обладая самым разносторонним, самым многофункциональным составом, играет не так здорово, как это было 5-6 лет назад. Разумеется, «Атлетико» постарается навязать очень неприятную и вязкую игру. В последний раз была ничья в матче между этими командами, как правило, они играют низы.



«Реал» очень много побед одержал, но «Атлетико», воодушевлённый победой над «Порту», постарается максимально завязать нынешний «Реал» в середине поля, сыграет максимально аккуратно в обороне. Есть все предпосылки к тому, что в этом матче может быть ничья. Я бы попробовал это сыграть с коэффициентом 3.56. Я бы здесь не делал «Реал» однозначным фаворитом, хотя букмекеры так считают".

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