«Краснодар» — «Нижний Новгород»: прогноз Ильи Казакова на матч РПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Краснодар» — «Нижний Новгород».
Ставка: победа «Краснодара» в каждом тайме за 2.70.
«Краснодар» пришёл в себя. Он забивает, его легионеры в полном порядке.
Пусть команда ещё не способна примерить на себя что-то серьёзное, но «Динамо» уже рядом. Поэтому не исключено, что всю зиму мы будем обсуждать, кто близок к тому, чтобы завоевать вторую путёвку в Лигу чемпионов от России.
Шансы «Краснодара» мне кажутся более высокими. Пусть с ошибками в условиях огромного давления, но Гончаренко справился с ситуацией. Надо отдать тренеру должное. Сегодня «Краснодар» играет в амбициозный и атакующий футбол. Я бы поставил на крупный счёт и победу «быков» в этой встрече.
Мне кажется, что у «Нижнего Новгорода» есть любимые соперники и определённая стратегия. Но после победы горожан над «Рубином» не придётся говорить о какой-то недооценке. Поэтому я жду, что «быки» выиграют оба тайма и матч в целом».
Прогноз Константина Генича на матч «Осасуна» — «Барселона».
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Лестер» — «Ньюкасл».
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