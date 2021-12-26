Финляндия — Германия: прогноз Максима Лебедева на матч молодёжного чемпионата мира

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира Финляндия – Германия.

Ставка: победа Финляндии с форой (-3) за 1.44.

«Я, конечно, уважаю сборную Германии как финалиста предыдущей Олимпиады, выпившего у нашей команды всю кровь. Но всё-таки я её уважаю не до такой степени, чтобы считать её молодежный вариант способным на аналогичные подвиги. Предположу, что немцам предстоят крутые разборки с австрийцами за четвёртое место в группе, и ещё далеко не факт, что в этих разборках немцы победят.



Что же касается финнов, то они просто на голову выше своих немецких сверстников, что доказывают результатами, выиграв все пять из пяти междусобойчиков, случившихся на молодежных чемпионатах мира с 2009 года, то есть с того времени, как немцы стали сюда регулярно попадать.



Все это вместе позволяет мне без всякой доли сомнения предположить финнов в качестве не просто победителей в стартовом матче МЧМ, а победителей убедительных. Которые не просто там отползут от немцев в одну шайбочку, а насыплют «Юнге Бундесманшафт» полную авоську, победив с разницей от трёх шайб и более. И даже, скорее всего, более, хоть немцы с каждым годом и добавляют на всех уровнях и во всех возрастах».

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