Чехия — Канада: ставка Максима Лебедева на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч Чехия — Канада в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Ставка: победа Канады с форой (-3.5) за 1.76.

«Чехи, вне всякого сомнения, главное разочарование последнего 10-летия МЧМ. Вроде бы все возможные и невозможные смены поколений должны были многократно пройти. Вроде бы каждый раз собирают достаточно неплохую банду, львиная доля которой потом оседает в НХЛ, и неплохо, знаете ли, оседает. Но каждый раз эти банды выходят в плей-офф в лучшем случае с третьего места, и сразу же булькаются в четвертьфинале, причём не особо там и закусываясь.



И вот с таким бэкграундом чехи стартуют на турнире матчем с хозяевами. Проходи этот чемпионат в Европе, у братьев-славян ещё могли бы быть какие-то шансы, поскольку европейские МЧМ «кленовые» традиционно начинают ни в зуб ногой, приходя в сознание уже по ходу турнира. Но дома, на глазах своих зрителей и скаутов, они начнут рвать когти с самого начала, и поэтому чехам можно посочувствовать. Их вывозят мордами по льду, а финальная сирена зафиксирует убедительную победу родоначальников не просто в основное время, но и с весьма приличным преимуществом, шайб где-нибудь в четыре-пять. И другого финала этой истории я совсем не вижу».

Где смотреть матч Россия — Швеция?

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Швеция.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Чехия — Канада.