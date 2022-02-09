«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Саутгемптон».



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.13.



«Саутгемптон» — это крайне неуступчивая команда, неприятная для всех, бьётся от первой до последней минуты. Отбирает очки в том числе и у лидеров. Но думаю, что в Лондоне этого не произойдёт. Потому что «Саутгемптон» дома и на выезде – это две разные команды.

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А «Тоттенхэм» прибавляет. Команда усилилась несколькими футболистами. В частности, двое перешли из «Ювентуса» — Бентанкур и Кулушевски. Они подходят стилю Конте и усилят его команду. Да, в аренду ушёл Деле Алли, но в последнее время он не оказывал большого влияния на команду.



Играя дома, «Тоттенхэм» будет владеть преимуществом. Плюс к этому команда бьётся за место в Лиге чемпионов. Шансы реальные. Думаю, что в этом сезоне команда закончит в топ-4.



Против «Саутгемптона» слишком сложно не будет. Думаю, уже в первом тайме Конте постарается решить все вопросы, а дальше ловить гостей контратаками. Потому что в позиционном футболе «Саутгемптон» не очень.



Хотел поставить на чистую победу хозяев, но коэффициент не очень большой. Я его подниму, взяв Ф1 (-1)», — сказал Мор.

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