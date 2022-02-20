«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 25-го тура испанской Примеры «Атлетик» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Атлетик» Бильбао откроет счёт за 1.90.

«Пожалуй, главный матч этого уик-энда в Испании — баскское дерби. «Атлетик» Бильбао сыграет против «Реала Сосьедад». Это всегда интересно, но практически всегда «низы» — в пяти из шести последних матчей. Два раза на поле «Сосьедада» команды играли вничью.

Ставка на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.05.

В финале Кубка Испании Бильбао проиграл «Сосьедаду». В последнем матче в Бильбао «Атлетик» также проиграл, хотя имел большое преимущество.



Но сейчас «Сосьедад» оставил очень много сил в гостевом матче с «Лейпцигом». Много пришлось обороняться, много приходилось двигаться, бегать. К тому же матч был поздний в четверг. Дальше был перелёт назад из Германии. Так что у Бильбао есть несомненное преимущество в свежести. В хорошем состоянии, в хорошем тонусе находится команда, хоть и проиграли в последнем туре «Мальорке» (2:3). Но там быстро ушли с 0:2, стандарты «Атлетику» помогают.



Команды мало пропускают — всего по 21 мячу. Меньше пропустил только «Реал». Вряд ли стоит ждать сверхатакующего футбола, хотя всякое в дерби может быть. Свежесть, агрессивность, прессинг должны помочь «Атлетику». Все это любит команда Марселино Гарсия Тораля. Возьму вариант — Бильбао забьёт первый гол в матче за 1.90».

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