Швеция — Чехия: cтавка Эдуарда Мора на матч квалификации ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на стыковой матч 1/2 финала отбора к ЧМ-2022 Швеция — Чехия.



Ставка: победа Швеции за 2.09.



«Поговорим о матче сборных Швеции и Чехии. Именно на победителя этой пары должна была выходить наша сборная, если бы обыграла Польшу, но, к сожалению, за нашу сборную мы поболеть не сможем.

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На мой взгляд, у сборной Чехии нет какой-то поставленной игры. Выделить можно только Шика, а в остальном команда средняя. В отборочной группе команда заняла только третье место, пропустив вперед не только Бельгию, но и не очень сильный Уэльс.



Швеция в своей группе заняла второе место, причем до последнего опережала Испанию и вполне могла поехать на чемпионат мира напрямую. Но обидное поражение в Грузии лишило Швецию этой возможности.



Думаю, что Швеция явный фаворит в этом матче. Очень сильные футболисты собраны в сборной, которые, как мне кажется, просто вынесут сборную Чехии. Я вижу Швецию явным фаворитом, рекомендую всем брать чистую победу сборной Швеции. У Чехии не будет никаких шансов в этой игре», — сказал Мор.

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