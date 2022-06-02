Чехия – Швейцария: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги наций

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Чехия – Швейцария в 1-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: победа Швейцарии с форой (0) за 1.70.



«Матч Лиги наций. Вообще, сейчас сложно какие-то реальные расклады давать, логически обосновывать прогнозы.

Где покажут матч Испания — Португалия.

Почему? Никто не привык в начале июня играть серию подобных матчей. Очень многие футболисты, в частности я читал Кевина де Брёйне, недовольны этим. Тяжелый сезон позади, все устали, тяжелая концовка года впереди — будет чемпионат мира, который пройдет не в те сроки, в которые проходит всегда, да еще в тяжелой стране. А тут еще эта Лига наций, где надо играть.

Непонятно, для чего, зачем и почему. Мне просто сложно представлять настрой определенных команд. Понятно, что Бельгия может махнуть рукой. В конце концов, для них этот турнир не так важен как альтернативный вариант отбора на Евро. Но, как мне кажется, Чехия и Швейцария должны играть всерьез.



Исходя из всего того, что мы о командах знаем, Швейцария покрепче, посильнее и поинтереснее. Я бы поставил на нее с форой (0). Коэффициент — 1.70.

Турнир полуофициальный, поэтому у чехов не будет такого настроя, как в стыковой игре со Швецией», — сказал Андронов.

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Прогноз на матч Испания — Португалия с коэффициентом 7.00.

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