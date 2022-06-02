Чехия – Швейцария: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги наций

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Чехия – Швейцария в 1-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: победа Швейцарии с форой (0) за 1.70.
«Матч Лиги наций. Вообще, сейчас сложно какие-то реальные расклады давать, логически обосновывать прогнозы.
Где покажут матч Испания — Португалия.
Почему? Никто не привык в начале июня играть серию подобных матчей. Очень многие футболисты, в частности я читал Кевина де Брёйне, недовольны этим. Тяжелый сезон позади, все устали, тяжелая концовка года впереди — будет чемпионат мира, который пройдет не в те сроки, в которые проходит всегда, да еще в тяжелой стране. А тут еще эта Лига наций, где надо играть.
Непонятно, для чего, зачем и почему. Мне просто сложно представлять настрой определенных команд. Понятно, что Бельгия может махнуть рукой. В конце концов, для них этот турнир не так важен как альтернативный вариант отбора на Евро. Но, как мне кажется, Чехия и Швейцария должны играть всерьез.
Исходя из всего того, что мы о командах знаем, Швейцария покрепче, посильнее и поинтереснее. Я бы поставил на нее с форой (0). Коэффициент — 1.70.
Турнир полуофициальный, поэтому у чехов не будет такого настроя, как в стыковой игре со Швецией», — сказал Андронов.
Аршавин: «Спартак» должен искать проблемы в себе, а уже потом — во всех остальных.
Прогноз на матч Испания — Португалия с коэффициентом 7.00.
Юсупов: глупо называть «Сочи» фарм-клубом «Зенита».
Аршавин: шансы увидеть российские клубы в еврокубках минимальны.
Орлов: Слуцкому не хватает победной психологии, а у Кержакова она есть.
- 2 июня 2022
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:02
-
10:37
-
10:00
-
08:30
-
06:15
-
06:00
-
05:00
-
01:37
-
00:51
- 1 июня 2022
-
23:32
-
22:50
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:09
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00