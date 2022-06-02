Чехия — Швейцария: фрибет 2000 рублей к матчу Лиги наций
Поделиться
Сегодня, 2 июня, пройдёт матч футбольной Лиги наций Чехия — Швейцария. Начало — в 21:45 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
Комментарии
- 2 июня 2022
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:02
-
10:37
-
10:00
-
08:30
-
06:15
-
06:00
-
05:00
-
01:37
-
00:51
- 1 июня 2022
-
23:32
-
22:50
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:09
-
15:00
-
14:30
-
14:00
Партнерский контент