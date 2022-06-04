Армения — Ирландия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций в Ереване

4 июня в Ереване состоится матч 1-го тура Лиги наций Армения — Ирландия. Начало — в 16:00 мск.
В УЕФА извинились за организацию финала Лиги чемпионов.
Эксперты считают фаворитами гостей: поставить на победу ирландцев предлагают с коэффициентом 1.97. Успех армян оценивается в 4.32. На ничью дают коэффициент 3.24.
Аналитики сомневаются, что матч Армения — Ирландия окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62.
Гол в исполнении сборной Ирландии идёт с коэффициентом 1.24. На гол сборной Армении дают 1.58. «Обе команды забьют» оценивается аналитиками в 1.95.
Наиболее вероятный счёт, по мнению букмекеров, – 1:1, на него дают 6.00. Ставки на гол в первые 15 минут принимаются за 3.50.
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