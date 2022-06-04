Армения — Ирландия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций в Ереване

4 июня в Ереване состоится матч 1-го тура Лиги наций Армения — Ирландия. Начало — в 16:00 мск.

В УЕФА извинились за организацию финала Лиги чемпионов.

Эксперты считают фаворитами гостей: поставить на победу ирландцев предлагают с коэффициентом 1.97. Успех армян оценивается в 4.32. На ничью дают коэффициент 3.24.



Аналитики сомневаются, что матч Армения — Ирландия окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62.

Гол в исполнении сборной Ирландии идёт с коэффициентом 1.24. На гол сборной Армении дают 1.58. «Обе команды забьют» оценивается аналитиками в 1.95.

Наиболее вероятный счёт, по мнению букмекеров, – 1:1, на него дают 6.00. Ставки на гол в первые 15 минут принимаются за 3.50.

В «Зените» прокомментировали слухи об интересе к вратарю «Алании».

Уткин оценил шансы сборной Украины попасть на ЧМ-2022.

Салах: отказался бы от всех наград, чтобы переиграть финал Лиги чемпионов.

Ди Мария ответил Мбаппе на слова о превосходстве европейских сборных.

Сборная Франции впервые с 2018 года проиграла в основное время.