Армения — Ирландия: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборная Армении обыграла команду Ирландии в первом туре Лиги наций УЕФА со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ереване на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.

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На 74-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счёт. В оставшееся время ирландцы не смогли уйти от поражения.

Сборная Армении возглавила первую группу Лиги В с тремя очками, Ирландия опустилась на последнее место. Также в квартете выступают сборные Украины и Шотландии.

Во втором туре Лиги наций УЕФА команда Армении 8 июня на выезде встретится с Шотландией, а сборная Ирландии в тот же день примет Украину.

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