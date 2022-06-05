Чехия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги наций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Чехия – Испания.



Ставка: победа Испании за 1.77.



«У Чехии неплохая команда, но средняя по меркам Европы. В отличие от Испании. Именно от игры гостей здесь стоит отталкиваться.

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Испания провела хорошую игру с Португалией. Могла решать все вопросы гораздо раньше и с большим преимуществом вести в счёте. Но Португалия – очень сильная команда, которая всё же сравняла счёт.



Думаю, что Испания обрушит всю свою мощь на сборную Чехии. У Энрике очень много футболистов, которые могут заменять друг друга. Мы увидели, что против Португалии играла большая обойма.



Силы у Испании есть, желание тоже будет. На мой взгляд, Испания без проблем обыграет сборную Чехии.



Мой прогноз – победа Испании», — сказал Мор.

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