Чехия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги наций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Чехия – Испания.
Ставка: победа Испании за 1.77.
«У Чехии неплохая команда, но средняя по меркам Европы. В отличие от Испании. Именно от игры гостей здесь стоит отталкиваться.
Роман Гутцайт дал прогноз на матч Уэльс — Украина.
Испания провела хорошую игру с Португалией. Могла решать все вопросы гораздо раньше и с большим преимуществом вести в счёте. Но Португалия – очень сильная команда, которая всё же сравняла счёт.
Думаю, что Испания обрушит всю свою мощь на сборную Чехии. У Энрике очень много футболистов, которые могут заменять друг друга. Мы увидели, что против Португалии играла большая обойма.
Силы у Испании есть, желание тоже будет. На мой взгляд, Испания без проблем обыграет сборную Чехии.
Мой прогноз – победа Испании», — сказал Мор.
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